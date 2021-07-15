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إلكترونيا.. 9 خطوات لتقديم طلب الالتحاق بكلية الشرطة

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
محمد العطار
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في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة لعام 2021، الأمر الذي أدى إلى بحث المصريين عن طرق التقديم بالكلية بشكل إلكتروني.

وأعلنت وزارة الداخلية، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها بحد أدنى مجموع 65%، والحاصلين على درجة الليسانس في كلية الحقوق، وذلك بدءًا من 20 يوليو الجاري.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التقديم بكلية الشرطة لعام 2021 إلكترونيا:

- يتم التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.MOIEGYPT.GOV.EG)، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها.


- بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت السابق الإشارة إليه يتم الدخول منه على موقع أكاديمية الشرطة.


- يقوم الطالب بإدخال ( الرقم القومي – رقم الجلوس ).

- تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن (الاسم – المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة أو ما يعادلها – اسم المنطقة التعليمية).

- يختار الطالب يوما من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

- يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به والذى سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية.

- ينوه للطالب بضرورة إحضار ( عدد 4 صور مقاس " 4x 6 " – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل).

- عند حضور الطالب لمقر كلية الشرطة يتوجه إلى منافذ تحصيل الرسوم للحصول على ملف التقديم.

- يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتى يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية.

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كلية الشرطة الفجر أكاديمية الشرطة

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