آخر تطورات تجديد عقد كيليني مع يوفنتوس

كشف وكيل أعمال جورجيو كيليني، عن آخر تطورات تجديد عقد موكله مع ناديه يوفنتوس.

وأكد وكيل كيليني، أن نادي يوفنتوس لم يجتمع معه لمناقشة توقيع عقد جديد مع اللاعب الإيطالي صاحب الـ37 عامًا.

كيليني انتهى عقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يتوج مع إيطاليا ببطولة يورو 2020 ويقدم مستوى رائعا مع الأزوري.

وقال ليبي وكيل كيليني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ذهب كيليني إلى بطولة أوروبا وركز على ذلك، وقلنا أننا سنلتقي مع يوفنتوس في وقت لاحق، لكننا لم نجلس بعد لمناقشة العقد".

وأضاف: "إذا أراد أي نادٍ التعاقد مع كيليني عليه تقديم العرض أولًا، لكن حتى الآن لا توجد عروض، وننتظر من يوفنتوس أن يخبرنا متى يمكننا الجلوس والتفاوض".