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413.3 مليون جنيه أرباح " أموك " خلال العام المالي 2020-2021

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو عام 2021 مقابل 8.98 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14%.

وحققت الشركة صافي ربح بلغت 413.3 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 477 مليون جنيه بنسبة نمو 187%.
 
وعللت الشركة في بيان للبورصة عن أسباب التطور الإيجابي في نتائج الأعمال غير المدققة المستقلة والمجمعة للعام 2020/2021، وهي :

1- استمرار التعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط فضلًا عن التفعيل المستمر والمتنامي في تحقيق التكامل مع الشركات الشقيقة في قطاع البترول، والذي نتج عنه استحداث طرق خلط جديدة كان لها التأثير الإيجابي في خفض تكلفة التغذية بالإضافة إلى استمرار الأسعار المرتفعة للمنتجات البترولية.

2-  زيادة الطلب على منتجات الشركة خاصة من الزيوت والشموع.
 

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