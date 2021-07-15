جمهور تامر حسني يُهاجم حلا شيحة.. والأخيرة تكتفي بعدم الرد وإغلاق التعليقات

ووصفها بالمتناقضة بسبب تغيير موقفها دائماً تجاه عودتها للفن والاعتزال .

حيث كتبت متابعة لها:" انتي متناقضه جداً ربنا يهديكي"، فيما كتبت أخرى:" وهو تامر اللي خلاكي تمثلي معاه بالعافية ما ليكي أفلام كتير ومشاهد كتير زي اللي في الكليب وبتشتغل وبتتعاد عادي اشمعنى بتتكلمي مع تامر"، بينما كتبت متابعة أخرى :" هو انتي مش بتعرفي ربنا غير بجوازة ولو انفصلتي لا قدر الله هترجعي للي بتتبرئي منهم دلوقتي ربنا يهدينا جميعاً"، واكتفت الفنانة حلا شيحة بعدم الرد على الهجوم الشديد الذي تعرضت له، وقامت بإغلاق التعليقات.





وجاء ذلك بعدما كتبت حلا شيحة منشورًا عبر "إنستجرام" قالت فيه أنها تفاجئت بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، ولاسيما بعد وعد تامر حسني لها بأنه سوف يحترم رغبتها و بعض الطلبات التي طلبتها منه،

مُشيرة إلى أن المشاهد التي تضمنها الكليب ليست مرضية لله، وأنها بكت بعدما رأت نفسها في تلك المشاهد".









حيث كتبت:"أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي، و هي لا تصح و أنا غلطت و بصلح و أهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛ لإن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلاً، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن".







