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جمهور تامر حسني يُهاجم حلا شيحة.. والأخيرة تكتفي بعدم الرد وإغلاق التعليقات
الخميس 15/يوليو/2021 - 10:38 ص
هبة أحمد
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شنت الفنانة حلا شيحة،هجوماً حاداً على الفنان تامر حسني، وذلك بعد تجاهله لطلبها في عدم طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "بحبك" من فيلمهما "مش أنا"، لاحتوائه على بعض المشاهد الرومانسية التي أعلنت تبرؤها منها، بسبب توبتها، ودفع ذلك محبي وجمهور نجم الجيل لمهجامتها، ووصفها بالمتناقضة بسبب تغيير موقفها دائماً تجاه عودتها للفن والاعتزال .
حيث كتبت متابعة لها:"انتي متناقضه جداً ربنا يهديكي"، فيما كتبت أخرى:" وهو تامر اللي خلاكي تمثلي معاه بالعافية ما ليكي أفلام كتير ومشاهد كتير زي اللي في الكليب وبتشتغل وبتتعاد عادي اشمعنى بتتكلمي مع تامر"، بينما كتبت متابعة أخرى :"هو انتي مش بتعرفي ربنا غير بجوازة ولو انفصلتي لا قدر الله هترجعي للي بتتبرئي منهم دلوقتي ربنا يهدينا جميعاً"، واكتفت الفنانة حلا شيحة بعدم الرد على الهجوم الشديد الذي تعرضت له، وقامت بإغلاق التعليقات.
وجاء ذلك بعدما كتبت حلا شيحة منشورًا عبر "إنستجرام" قالت فيه أنها تفاجئت بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم، ولاسيما بعد وعد تامر حسني لها بأنه سوف يحترم رغبتها و بعض الطلبات التي طلبتها منه،
مُشيرة إلى أن المشاهد التي تضمنها الكليب ليست مرضية لله، وأنها بكت بعدما رأت نفسها في تلك المشاهد".
حيث كتبت:"أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي، و هي لا تصح و أنا غلطت و بصلح و أهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛ لإن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة و لا النجاح لا هو مش نجاح أصلاً، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا و منبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل و ميبقاش فن".
ووجهت كلامها لتامر حسني قائلة:"احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف کده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع، وأنا و كلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح، {إلا من تاب و آمن وعمل عملاً صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسن، وكان الله غفوراً رحيماً، الله على كلام الله وجماله، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".
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