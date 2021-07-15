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مستشفى كليوباترا تقرر شراء 246.6 ألف سهم خزينة بجلسة اليوم

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:38 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 216.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

أضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنها اشترت 1.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 14 يونيو الماضي شراء أسهم خزينة.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، عن الربع الأول من 2021، صافي ربح بلغ 107.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2021، مقابل 87.95 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، حيث سجلت 633.16 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 502.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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