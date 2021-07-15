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ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:42 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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 استهلت بورصة الكويت  تعاملات يوم الخميس،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.12%، وارتفع السوق الأول 0.07%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.26% و0.33% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:30 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 38 مليون سهم جاءت بتنفيذ 1400 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.2 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "زين" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.023 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 0.17%، تلاه سهم "البيت" بقيمة 898.34 ألف دينار مرتفعاً بنحو 3.23%.

وجاء سهم "السكب" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 5.69%، فيما تصدر سهم "ثريــا" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 4.95%.

قطاعياً، شهدت البورصة صباحاً صعود مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 0.47%، فيما تراجع قطاع وحيد وهو الاتصالات بنحو 0.12%، واستقر 4 قطاعات أخرى وهي السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والرعاية الصحة والصناعة.

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