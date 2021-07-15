عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن البعثة التجارية الأولى لدولتي الكاميرون والسنغال نجحت في إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار لمنتجات الأسمنت والكلنكر ومواد العزل والأسمدة والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك وأنظمة الري والسجاد.

وقالت الوزيرة انه يجري حالياً الاعداد والترتيب للبعثة التجارية الثانية لوفد رجال الاعمال المصري ضمن مبادرة "روابط الاعمال مع غرب ووسط أفريقيا" لدولتي توجو وكوت ديفوار خلال الربع الأخير من العام الجاري وذلك في اطار النجاح الكبير لأعمال البعثة الاولى واشادة وفد رجال الاعمال بنتائج الزيارة المثمرة.

واشادت نيفين جامع بالدور الكبير الذى لعبه جهاز التمثيل التجارى بالتعاون مع مجموعة التجارى وفا بنك فى الاعداد والتنظيم للبعثة التجارية الاولى ، وهو ما ساهم فى انجاح كافة الفعاليات التى تم تنظيمها بدولتى الكاميرون والسنغال ، مشيرة فى هذا الاطار الى أن النجاح الملموس لبرنامج البعثة الأولى يمثل خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى اختراق أسواق غرب ووسط أفريقيا وزيادة الصادرات المصرية لدولة السنغال من 35 مليون دولار حاليا إلى 200 مليون دولار بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لدولة الكاميرون من 42 مليون دولار حاليا إلى 125 مليون دولار.

ومن جانبه اوضح الدكتور/ أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري أن أعمال البعثة الأولى لوفد رجال الاعمال المصري إلى دولتي الكاميرون والسنغال خلال الفترة 4 ـ 9 يوليو الجاري ضمن مبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك تأتي في إطار تفعيل إستراتيجية الوزارة للتحرك نحو أفريقيا خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل ودعم أعمال وبرامج بعثات وفود تجمعات الأعمال المصرية.

واضاف ان التمثيل التجاري ساهم بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك بجهد كبير في تنظيم أكبر بعثة رجال أعمال مصرية إلى منطقة وسط وغرب أفريقيا بمشاركة 43 شركة و65 رجل أعمال يمثلون أهم القطاعات التصديرية المصرية خاصة مواد البناء والكيماويات ومواد العزل والانشاءات والمقاولات والاسمدة والأدوية والمستلزمات الطبية والسجاد ومواد التعبئة والتغليف والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك والصناعات الغذائية وأنظمة الري والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية.

وأشار مغاورى الى ان الاجتماعات المكثفة التى تم عقدها لأعضاء وفد رجال الاعمال المصري تضمنت 220 اجتماع أعمال في دولة الكاميرون و250 اجتماع أعمال في دولة السنغال ، حيث أسهمت في الاتفاق على إبرام هذه التعاقدات التصديرية، مشيراً إلى أنه جارى متابعة تنفيذ العقود الفعلية لهذه التعاقدات التصديرية .