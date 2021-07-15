تلف أكثر من 9 آلاف جرعة من لقاح "فايزر" في أوكرانيا

أعلنت مديرية الصحة في خاركوف الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل حدوث انتهاك لعملية التبريد خلال نقل لقاحات Comirnaty/Pfizer، وهو ما تسبب بتلف 9 آلاف جرعة منها.





وذكرت المديرية أنه، "تم تسليم 21.6 ألف جرعة لقاح كوميرناتي / فايزر في 30 يونيو إلى مقاطعة خاركوف. ولكن عند استلام الدواء في المستودع، تم اكتشاف حدوث انتهاكات لسلسلة عمليات التبريد خلال نقل اللقاح في حاويتين (9360 قطعة من الجرعات) وهو ما تسبب بتلفها".





وأضافت المديرية: "تم إرسال خطابات بهذا الخصوص إلى شركة Ukrmedsnab الحكومية، وإلى وزارة الصحة الأوكرانية. تم نقل اللقاحات التي تعرضت للتلف، إلى منطقة الحجر الصحي وأعيدت بعد ذلك إلى شركة Ukrmedsnab الحكومية".





بدأت عمليات التطعيم ضد كوفيد في أوكرانيا في 24 فبراير - في ذلك اليوم، بدأت عمليات التطعيم بلقاح Covishield.





واعتبارا من 13 أبريل بدأت عمليات التطعيم بلقاح CoronaVac، في 18 أبريل بدأت عمليات التطعيم بلقاح شركة "استرازينكا"، وأما لقاح Comirnaty فيجري استخدامه اعتبارا من 26 أبريل.





ومنذ بداية الحملة، تم تطعيم 2476634 شخصا، بما في ذلك 1305882 شخصا تم تحصينهم بالكامل باللقاح.



