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احتدام الصراع في إثيوبيا مع تعهد "أمهرة" بمهاجمة قوات تيجراي

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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ذكرت وكالة رويترز انه يبدو أن الحرب الإثيوبية في منطقة تيغراي الشمالية ستشتد حيث أشار رئيس الوزراء إلى انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة، وقالت منطقة أمهرة المجاورة إنها ستشن هجومًا ضد قوات تيغراي.

وتعهدت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي استعادت السيطرة على معظم مناطقها الأصلية في الأسابيع الثلاثة الماضية بعد الانقلاب المفاجئ في حرب استمرت ثمانية أشهر، باستعادة غرب تيغراي، وهي مساحة واسعة من الأراضي الخصبة التي تسيطر عليها قوات أمهرة. استولت عليه أثناء النزاع.

وسحب رئيس الوزراء أبي أحمد فجأة قوات الحكومة المركزية من معظم مناطق تيغري الشهر الماضي، مشيرا إلى وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي سخرت منه الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ووصفه بأنه "مزحة" تهدف إلى تبرير انسحاب قواته. يمثل بيان يوم الأربعاء تحولا في لهجة الخطاب، حيث قال أبي إن وقف إطلاق النار فشل.

وقال متحدث باسم حكومة أمهرة الإقليمية إن السلطات هناك تحشد قواتها لشن هجوم مضاد ضد قوات تيغراي. ونقلت مؤسسة أمهرة الإعلامية الحكومية في المنطقة عن المتحدث باسم أمهرة جيزاشيو مولونه قوله إن "الحكومة الإقليمية انتقلت الآن من الدفاع إلى الهجوم". وأضاف أن "ميليشيات الأمهرة والقوات الخاصة كانت تحاول الدفاع بشكل منهجي ولكن صبرنا نفد، وبدءًا من اليوم قمنا بشن هجوم عدواني".

ولم يرد على طلبات الحصول على مزيد من التعليقات. ودعت الحركة الوطنية في أمهرة، وهي حزب سياسي إقليمي كبير، يوم الثلاثاء ميليشيا متطوعة غير نظامية تعرف باسم فانو إلى التعبئة.

لطالما كانت تيغراي الغربية موطنًا لعدد كبير من السكان من كل من تيغراي وأمهرة، وقد يؤدي تجدد القتال بين اثنتين من أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا على الإقليم إلى دفع موجة أخرى من اللاجئين من الصراع الذي أجبر بالفعل مليوني شخص على النزوح من ديارهم.

عندما أرسل أبي قوات لمحاربة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي العام الماضي، قاتلت ميليشيا الأمهرة إلى جانب الحكومة المركزية، مستغلة الفرصة للسيطرة على مساحة واسعة من الأراضي التي يديرها تيغراي لعقود.


منذ انسحاب أبي المفاجئ في 28 يونيو، توغلت جبهة تحرير تيغراي بثبات إلى الخارج، واستعادت السيطرة على معظم تيغراي. واستعادت قواتها مدينة ألاماتا، البلدة الرئيسية في الجنوب، يوم الاثنين وتوغلت عبر الوادي العميق لنهر تيكيزي لانتزاع ماي تسبري من سيطرة أمهرة يوم الثلاثاء. لكن معركة أكثر صرامة قد تلوح في الأفق بالنسبة لتيغراي الغربية، التي يعتبرها الأمهرة جزءًا مستردًا من وطنهم التاريخي وتعهدوا بالبقاء تحت سيطرتهم.

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تيغراي اثيوبيا

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