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التحفظ على طني علف مستورد للكلاب مجهول المصدر ولحوم فاسدة بالقليوبية

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت إدارة تموين مركز ومدينة بنها، حملات مكبرة على أماكن بيع وتوزيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جرى خلال الحملة التحفظ على 2 طن علف مستورد للكلاب مجهول المصدر، ولحوم منتهية الصلاحية بعدد من محال الجزارة والمطاعم الشهيرة، وجرى تحرير محاضر بجميع المخالفات التي جرى ضبطها وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات وكيل وزارة التموين بالقليوبية، المهندس عربي عبدالحليم، بشن حملات مستمرة لمراقبة الأسواق والمنتجات.

فيما شنت إدارة تموين مركز ومدينة بنها، برئاسة المحاسب جمال سرحان مدير عام الإدارة ومفتشي الإدارة والطب البيطري، ومفتشي الصحة، وقوة من الشرطة، حملة على أحد المصانع بقرية طحلة بمركز بنها ينتج علف طعام الكلاب الولف، "مجهول المصدر"، وبدون ترخيص.

وجرى ضبط المصنع ووجد أنه يعمل بدون ترخيص، وجرى ضبط 2طن و50 كيلو علف طعام كلاب مجهول المصدر داخل 205 عبوة بلاستيك مدون عليها بيانات باللغة الأجنبية، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 18895 جنح مركز شرطة بنها.

كما جرى ضبط مطعم شهير بمدينة بنها يقدم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وجرى تحرير المحضر رقم 7724 جنح قسم بنها ثان، كما جرى ضبط جزار بمدينة بنها يعرض لحوم منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 7723 جنح قسم بنها أول، كما جرى ضبط 9 جزارين بمدينة ومركز بنها، لضبط لحوم في محلاتهم ذبحت خارج المجازر الحكوميه.

كما جرى ضبط 2 مخبز سياحي يعملان بدون ترخيص، كما جرى ضبط 6 قضايا للمحلات بدون ترخيص وشهادات صحية، وجرى ضبط 4 قضايا لمستودعات غاز مغلقة، و4 مخابز بلدية تنتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعلى ذلك يكون الإجمالي للقضايا 25 قضية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية مع أصحابها.
التحفظ على طني علف مستورد للكلاب مجهول المصدر ولحوم فاسدة بالقليوبية
التحفظ على طني علف مستورد للكلاب مجهول المصدر ولحوم فاسدة بالقليوبية
التحفظ على طني علف مستورد للكلاب مجهول المصدر ولحوم فاسدة بالقليوبية
التحفظ على طني علف مستورد للكلاب مجهول المصدر ولحوم فاسدة بالقليوبية

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