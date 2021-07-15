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قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية ميت دمسيس مركز أجا خلال يومي 12، 13 يوليو 2021.

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1486 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 36، اطفال 337، عظام 244، جلدية 206، أسنان 107، جراحة 91نسا وتنظيم أسرة 135

كما تم إجراء 323 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 174 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 136 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 11 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل ٤ قرارات نفقه الدوله وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة


جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.
قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا
قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا
قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا
قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا
قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا
قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا
قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا
قافلة طبية علاجية بميت دمسيس في الدقهلية توقع الكشف على 1486 مريضا

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