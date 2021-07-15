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تعرف على أماكن انقطاع المياه بالقاهرة مساء اليوم لمدة 7 ساعات

الخميس 15/يوليو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع مياه الشرب لمدة 7 ساعات في 12 منطقة، نظرا لقيامها بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.

وهذه المناطق ستتأثر بالانقطاع "مساكن الضباط وامتداد الضباط – مساكن الصعيد ج والوادى – مساكن الجيزة التجارى والنيل – مساكن الإسكان الاجتماعى أملاك 8 – مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات – موقف الأقاليم الجديد – مستشفى السلام العام – منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين – قسم شرطة السلام أول وملحقاته". ومدة الانقطاع من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس وحتى الساعة الخامسة صباح غد الجمعة .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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