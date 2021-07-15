تعرف على أماكن انقطاع المياه بالقاهرة مساء اليوم لمدة 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع مياه الشرب لمدة 7 ساعات في 12 منطقة، نظرا لقيامها بأعمال صيانة طارئة داخل رافع الصعيد بمدينة السلام.





وهذه المناطق ستتأثر بالانقطاع "مساكن الضباط وامتداد الضباط – مساكن الصعيد ج والوادى – مساكن الجيزة التجارى والنيل – مساكن الإسكان الاجتماعى أملاك 8 – مركز تدريب الحرس الجمهورى والبصريات – موقف الأقاليم الجديد – مستشفى السلام العام – منطقة السوبر جيت خلف الحرفيين – قسم شرطة السلام أول وملحقاته". ومدة الانقطاع من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس وحتى الساعة الخامسة صباح غد الجمعة .



