تعرف على أكبر اعتداء على الحجيج المصري وكيف واجهه صلاح الدين

يُعد درب الحاج المصري عبر سيناء من الدروب الهامة والتي شهدت تحولًا خلال الفترة الأيوبية خاصة في خلال عهد صلاح الدين، حيث أصبحت طريقًا حربيًا في المقام الأول لذلك كانت محطاته تتوافق مع هذه الوظيفة من إقامة قلاع وحصون في أهم المحطات الاستراتيجية خاصة في بداية الدرب عند عقبة أيلة وفي جزيرة فرعون المقابلة لها ثم في وادي صدر حيث قلعة صدر (قلعة الجندي)، وعبر التقرير التالي يكشف لنا الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، عن أسرار هذا الطريق



وأضاف ريحان في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنه في أحداث عام (570هـ 1174م) ورد ذكر درب الحاج المصري كمسار سار عليه صلاح الدين قاصدًا الشام لتملك دمشق فخرج إلى بركة الحاج ثم سار على صدر وأيلة في 700 فارس وفي أوائل المحرم (570هـ 1174م) خرج صلاح الدين متوجهًا إلى الشام فجعل طريقه على أيلة ومعه خلق من التجار وعبر محطات طريق الحاج الحاج المصرى عبر سيناء بداية من بركة الحاج كبداية ثم قضاء ليلة في البويب ثم اجتاز جسر القلزم (السويس) إلى عيون موسى إلى وادى الأحثا جنوب عيون موسى إلى وادى صدر وعين صدر وبعد خمس ليال من موعد خروجه من القاهرة وصل إلى عقبة أيلة

وأشار إلى أعظم الأدوار الذى قام بها السلطان صلاح الدين لحماية قوافل الحجيج إلى بيت الله الحرام وهى دحر حملة أرناط الأمير الصليبى أمير حصن الكرك الذى هدد طريق الحجاج في عام) 578هـ 1182م) وكان يهدف إلى توجيه ضربة حربية قوية لصلاح الدين تستهدف إعادة السيطرة على قلعة أيلة في جزيرة فرعون ثم الإبحار في بحر الحجاز للوصول إلى موانئ الحجاز وميناء عيذاب على البحر الأحمر بهدف قطع طريق الحج المصري وكانت الحملة في زمن الحج والاستيلاء على مراكب التجار القادمة من اليمن وتخريب الموانئ والنزول إلى البر المصري لاختطاف ما في القوافل العابرة لصحراء مصر الجنوبية الشرقية بين عيذاب وقوص بل والوصول إلى الأراضي المقدسة في موسم الحج مما يضاعف من خطورة الحملة وآثارها المدمرة لو نجحت في تحقيق أهدافها.



وتابع أن أرناط انتهز فرصة غياب صلاح الدين عن مصر ونجح في تصنيع السفن ونقلها إلى أيلة حيث ركبت وشحنت بالرجال وآلات الحرب وبدأ بمحاصرة القلعة في جزيرة فرعون بمركبين بهدف تضييق الخناق على المدافعين بها بقطع المياه والمعونة حتى الاستسلام وأما الفريق الآخر من سفن أرناط فقد اتجهت لمياه البحر الأحمر لتنفيذ مهامها التخريبية في الموانئ المصرية والحجازية وعلى الطرق البرية القريبة.



وحين وصلت أخبار هذه الحملة إلى القاهرة حيث نائب السلطان (الملك العادل أبو بكر أيوب) أمر الحاجب حسام الدين لؤلؤ بعمارة مراكب في بحر القلزم وشحنها بالرجال وسار بها إلى أيله ففك الحصار البحرى حول القلعة وأحرق سفن الصليبيين وأسر من فيها من الجند وواصل الأسطول الأيوبى ملاحقة مراكب الصليبيين في البحر الأحمر وحال دون تقدمهم في بلاد الحجاز وأسر من تبقى منهم على قيد الحياة مع إخلاء سبيل من أسر من التجار المسلمين ورد لهم ما أخذ منهم.