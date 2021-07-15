مبادرة التمويل العقاري 2021.. تعرف على الأوراق المطلوبة وأهم الشروط

يتساءل الكثيرون عن كافة التفاصيل التي تخص مبادرة التمويل العقاري والشروط الواجب توافرها، إلى جانب الأوراق المطلوب تقديمها، للدخول فيها، ومن هنا تحرص بوابة الفجر الإلكترونية على التقديم لمتابعينا الكرام الأوراق المطلوبة وشروط التقديم في مبادرة التمويل العقاري، ومنها ما يلي:

الأوراق المطلوبة في مبادرة التمويل العقاري

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء.

مستندات إثبات الدخل (صافي الدخل الشهري).

إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد بذلك.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه.

تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

إثبات امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًّا.

تقديم مستند بالأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي.

تقديم ما يثبت وجود معاش استثنائي أو خلافه.

شروط مبادرة التمويل العقاري





أن يكون المستفيد مصري الجنسية.





ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.





تنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.





سعر قيمة الوحدة لمحدودى الدخلً 350 ألف جنيه. ويتم يدفع 10% دفعة مقدمة، مع سنوات التسديد تصل إلى 30 عامًا.





أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، مع العلم أن الفائدة 3 % هي فائدة متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.





دفع مصاريف إدارية .5 % لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل.





ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.



