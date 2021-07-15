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الإفتاء في موشن جرافيك: العلماء يراقبون مُستجِدَّاتِ الأحداثِ والمسائلِ ثُمَّ يُصدِرونَ الفتاوى التي تواكبُها

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قالت دار الإفتاء المصرية: "إن علماء الإفتاء يراقبون مُستجِدَّاتِ الأحداثِ والمسائلِ، ثُمَّ يُصدِرونَ الفتاوى التي تواكبُ تلك الأحداثَ المتلاحقةَ وتجيبُ عن كافَّةِ المسائلِ الشائكةِ".


وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن العمل الإفتائي قد تَحوَّلَ في هذه المرحلةِ إلى التكنولوجيا الرقميةِ، لِتَصِلَ الفتوى الصحيحةُ إلى كلِّ إنسانٍ في مكانِه؛ لذا قامتْ مؤسساتُ الفتوى بإنشاءِ المِنَصَّاتِ الافتراضيةِ التي تغطِّي حاجةَ الناسِ مِن الفتوى والإرشادِ فيما يَعرِضُ لهم ويَطْرَأُ على حياتهم.
وأشارت الدار إلى أنه من هنا كانتْ فكرةُ المؤتمرِ العالميِّ الذي تَعقدُه الأمانةُ العامَّةُ لِدُور وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ في الثَّاني مِن أغسطسَ المقبلِ تحتَ عنوانِ "مؤسسات الفتوى في العصرِ الرَّقْمِيِّ: تحدياتُ التطويرِ وآليَّاتُ التعاونِ"، استمرارًا للدَّوْرِ الهامِّ الَّذي أَدَّتْهُ الأمانةُ منذُ تأسيسِها في عامِ 2015 حتى الآن، بمَا طَوَّر مفاهيمَ العملِ الإفتائيِّ ووسَّعَ آفاقَ الاجتهادِ الجماعيِّ.


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