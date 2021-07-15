Advertisements

تعرف على حالة الطقس خلال أيام العيد

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
Advertisements
حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة المعلومات المتعلقة بحالة الطقس، ودرجات الحرارة، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك .
 
قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوم الاثنين المقبل يسود انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .
 
وأضاف شاهين، خلال تصريحات صحفية، أن هذا الانخفاض يكون طفيف وبمعدل من 2 ل 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة،.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة خلال أيام العيد بين 36 و 37 درجة، وهى درجة الحرارة المسجلة. 

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يومين

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديداً لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة أمير شاهين بكسر في الركبة

منذ ساعة و 8 دقيقة

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 15 ساعة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ ساعتين و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:41 ص

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

08:25 ص

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس