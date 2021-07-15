تعرف على حالة الطقس خلال أيام العيد

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة المعلومات المتعلقة بحالة الطقس، ودرجات الحرارة، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوم الاثنين المقبل يسود انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأضاف شاهين، خلال تصريحات صحفية، أن هذا الانخفاض يكون طفيف وبمعدل من 2 ل 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة،.



