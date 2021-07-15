إثيوبيا تعتقل المئات من تيجراي في أديس أبابا

اعتقلت السلطات الإثيوبية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، المئات من أبناء قومية تيجراي في العاصمة أديس أباب، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي الآونة الأخيرة، أغلقت السلطات الإثيوبية، عددًا من الشركات المملوكة لأشخاص من إقليم تيجراي بسبب صلات مزعومة تربطهم بـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة المدرجة منذ مايو الماضي على قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد، وذلك بعد هيمنتها على سياسة الدولة لمدة ثلاثة عقود حتى عام 2018.

وقد أكد المتحدث باسم الشرطة الإثيوبية، جيلان عبدي، أن الاعتقالات تطال حصرا من يشتبه فيه بارتكابه جرائم.

وبحسب وكالة رويترز، أن الاعتقالات تعد ثالث حملة مماثلة في أديس أبابا منذ بدء النزاع العسكري في إقليم تيجراي الواقع في أقصى شمال البلاد في نوفمبر الماضي.