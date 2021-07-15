Advertisements

إثيوبيا تعتقل المئات من تيجراي في أديس أبابا

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:06 ص
قوات إثيوبية
قوات إثيوبية
وكالات
Advertisements

اعتقلت السلطات الإثيوبية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، المئات من أبناء قومية تيجراي في العاصمة أديس أباب، وفقًا لوكالة رويترز.

 

وفي الآونة الأخيرة، أغلقت السلطات الإثيوبية، عددًا من الشركات المملوكة لأشخاص من إقليم تيجراي بسبب صلات مزعومة تربطهم بـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المتمردة المدرجة منذ مايو الماضي على قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد، وذلك بعد هيمنتها على سياسة الدولة لمدة ثلاثة عقود حتى عام 2018.

 

وقد أكد المتحدث باسم الشرطة الإثيوبية، جيلان عبدي، أن الاعتقالات تطال حصرا من يشتبه فيه بارتكابه جرائم.

 

وبحسب وكالة رويترز، أن الاعتقالات تعد ثالث حملة مماثلة في أديس أبابا منذ بدء النزاع العسكري في إقليم تيجراي الواقع في أقصى شمال البلاد في نوفمبر الماضي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تيجراي اعتقال المئات إثيوبيا

أخبار تهمك

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديداً لضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة أمير شاهين بكسر في الركبة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يومين

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

منذ 43 دقيقة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وكالة "الاسوشيتيد" الأمريكية: إثيوبيا أصبحت على شفا حرب أهلية

إثيوبيا.. بين الحرب الأهلية وضياع الوحدة

نشأت الديهي: ما يحدث في إثيوبيا ينذر بحرب أهلية

الديهي: استقرار إثيوبيا يساعد على حل أزمة سد النهضة

إثيوبيا تعتقل 17 ضابطا في الجيش

موسكو تدعو الأطراف المتحاربة في إثيوبيا إلى ضبط النفس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:41 ص

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

08:25 ص

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس