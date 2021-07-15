الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس في العيد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أيام العيد، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات، وتجنب الأماكن سيئة التهوية.

وتوقع الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وهذا الانخفاض يكون طفيف وبمعدل من 2 ل 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.



