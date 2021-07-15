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ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمحافظات الجمهورية

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
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أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، يوم الثلاثاء 20 يوليو.
 
ومن هنا، تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام، مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021،  في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى : 
 
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في  القاهرة 5:32
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجيزة 5:32
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسكندرية 5:35
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في بورسعيد 5:25
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:27
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في العريش 5:19
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الطور 5:26
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في سانت كاترين 5:24
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في طابا 5:18
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في شرم الشيخ 5:24
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمنهور 5:33
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في طنطا 5:31
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:29
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الزقازيق 5:30
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في بنها 5:31
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في شبين الكوم 5:32
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في كفر الشيخ 5:31
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الفيوم 5:35
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في بنى سويف 5:34
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:38
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في سوهاج 5:37
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في قنا 5:34
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:37
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أبو سمبل 5:45
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في مرسى مطروح 5:45
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الغردقة 5:27
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الخارجة 5:47
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:26
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:27
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السلوم 5:53
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في نويبع 5:20
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في حلايب 5:25
موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في شلاتين 5:28

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