الرعاية الصحية تعلن الانتهاء من فعاليات (اكشف واطمن) وتخطى المستهدف نسبة 100%

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على انتهاء فعاليات حملة (اكشف واطمن) للفحص الطبي المجاني للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان والتي استمرت على مدار 30يوم، وتخطي المستهدف من الحملة نسبة 100%، وذلك من خلال 4 عيادات متنقلة تم الدفع بهم ضمن الحملة بعدد من المناطق النائية والبعيدة بالمحافظتين.



وأشار بيان الهيئة، أنه خلال حملة اكشف واطمن تم إجراء 250.450 ألف فحص طبي على المواطنين البالغ عددهم 25.450 ألف مواطن، بواقع 10فحوصات طبية للمواطن الواحد شملت (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن )، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.



واستكمل البيان: تم تسجيل 6000 مواطن بمحافظتي أسوان والأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وفتح الملفات الفردية لهم والعائلية لأسرهم، أثناء حملة (اكشف واطمن)، وتم إجراء الفحص الطبي الشامل لهم، كما تم اكتشاف عدد من الحالات المصابة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ضمن إجمالي المفحوصين بالحملة، وتم عمل اللازم طبيًا لهم.



جدير بالذكر أن حملة (اكشف واطمن) للكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمناطق البعيدة والنائية بمحافظتي الأقصر وأسوان، بدأت في الأول من يونيو واستمرت على مدار شهر كامل، وذلك بالتعاون مع شركة داف إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية، بهدف التيسير على المواطنين وقاطني المناطق البعيدة والنائية بالمحافظتين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للحصول على الخدمة الطبية اللائقة لهم