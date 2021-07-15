صراع ثلاثي على ضم نجم النصر السعودي

كشفت تقارير سعودية، عن صراع ثلاثي على ضم أحد نجوم النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت منصة “99 الرياضية” السعودية، أن هناك بعض الأندية المهتمة بالتوقيع مع صالح آل عباس، مهاجم فريق النصر.

وأوضحت المنصة، أن 3 أندية ترغب في ضم صالح آل عباس لاعب النصر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان آل عباس صاحب الـ26 عاماً انضم لصفوف فريق النصر في يوليو 2019 قادماً من نجران، ويرتبط بعقدٍ مع النادي العاصمي حتى يونيو 2022 المقبل.

وخاض مهاجم نادي النصر خلال فترته مع “العالمي” تجربة الإعارة لناديي أبها والباطن، حيث قضى الموسم المنصرم في صفوف الأخير.