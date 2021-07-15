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مستشارة "بايدن": سنواصل دعم القوات الأمنية الأفغانية

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الداخلي، شيروود راندال، أن بلادها ستواصل المفاوضات حول حل سياسي لإحلال السلام في افغانستان وستعزز الإطار الدولي والإقليمي لدعم مستقبل ذلك البلد.

جاء هذا التصريح على لسان اليزابيث شيروود-راندال خلال مشاركتها في الاجتماع الدورى لمنتدى "دول آسيا الوسطى - الولايات المتحدة "  (C5 + 1) المنعقد فى العاصمة الأوزبيكية طشقند اليوم الخميس. 

وقالت المسؤولة الأمريكية: "سنواصل دعم المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي يجلب للشعب الأفغاني السلام الذي يستحقه ويبني قاعدة دعم إقليمية ودولية أقوى لمستقبل أفغانستان".

وأشارت إلى أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدة الأمنية لقوات الدفاع الوطني الأفغانية، فضلا عن المساعدات التنموية والإنسانية، وقالت: "سنواصل عملنا النشط ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وأمن حلفائنا وشركائنا، بما في ذلك دولكم".

ووفقا لشيروود-راندال، فإن إطار منتدى C5 + 1 يمكّن المشاركين من أن يحققوا "معا أكثر مقارنة بالعمل على أساس فردي أو ثنائي". وقالت المستشارة الأمريكية: "هذا النهج يمثل محور رؤية الرئيس بايدن".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر واشنطن في سحب قواتها من أفغانستان بينما تفرض حركة "طالبان" سيطرتها على مزيد من مناطق البلاد.

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