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مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذ جهاز كرة القدم في بيراميدز قراره بشأن استمرار نجم الفريق رمضان صبحي من عدمه في الموسم المقبل.


وحددت إدارة بيراميدز قيمة بيع رمضان صبحي عقب نهاية الموسم الحالي وذلك بسبب ضغط صبحي من أجل الرحيل وعدم الاستمرار مع الفريق السماوي في الفترة المقبلة.


وحسمت إدارة بيراميدز قرارها بالتمسك بالحصول على 5 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع رمضان صبحي عقب نهاية الموسم الحالي.


ووصلت في الفترة الماضية لرمضان صبحي بعض العروض الخارجية من الدوري التركي على رأسها من جالاتا سراي.


ويرغب رمضان صبحي بشدة في الرحيل عن صفوف بيراميدز في ظل الضغوط من الجماهير ووسائل الإعلام التي يتعرض لها في الوقت الحالي.

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