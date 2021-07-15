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معلومات الوزراء: مصر تقفز 38 مركزا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانا فى 2021

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان "مصر تقفز 38 مركزًا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانًا فى 2021". ووفقًا للإنفوجراف، نجحت مصر فى التقدم 38 مركزًا رُغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام، وكذلك رغم جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتى أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر فى 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم أصبحت بؤرة للوباء؛ حيث جاءت الولايات المتحدة بعد مصر فى المرتبة الـ 71، والبرازيل فى المرتبة الـ 129، وغيرهما.

وتأتى مصر فى المرتبة الـ65 عالميًّا خلال عام 2021 ضمن 134 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ 103 من بين 128 دولة فى 2019. فيما كانت أيسلندا، والإمارات، وقطر، أعلى 3 دول عالميًّا على المؤشر فى 2021.

كما يتضمن مؤشر "أكثر دول العالم أمانًا" 3 عوامل رئيسة، وهي: الأمن الشخصي، والحروب، والكوارث الطبيعية متضمنة الأمان من خطر العدوى بفيروس كورونا.

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