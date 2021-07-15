تفاصيل حملات مكبرة لتطهير مساجد الدقهلية استعدادا لعيد الأضحي

قامت فرق التطهير والتعقيم للمساجد بنطاق محافظة الدقهلية بشن حملات مكثفة إستعدادا لأداء صلاة العيد وذلك بإشراف ومتابعة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.





هذا وقد قال وكيل وزارة الاوقاف أن حملات التطهير التي التي تم تنفيذها بداية من أمس شملت عددا من المساجد بمدينة المنصورة هى مسجد الفاروق عمر ومسجد النصر والمسجد الكبير بعزبة الشال ومسجد الملك الكامل، ومسجد الشيخ حسانين ومسجد نور، ومسجد الجمال ومسجد الصديق،و مسجد السيد عوض بمنشأة السلام بتمي الأمديد،ومسجد حاتم بالبجلات بمنية النصر، ومسجد القعقاع بن عمرو المنزلة ومسجد على جاد ال