Advertisements

تنظيم اليوم العلمي الثالث لمكافحة العدوى بمستشفيات المنيا الجامعية

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
Advertisements


نظمت وحدة مكافحة العدوى بجامعة المنيا، اليوم العلمي الثالث لمكافحة العدوى، بالمستشفيات الجامعية تحت عنوان "مكافحة العدوى.. التعقيم في بؤرة الاهتمام"، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن محمد حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي ماضي مدير عام وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات؛ وذلك حرصًا من الجامعة على التوعية المستمرة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطوير تنفيذ السياسات بمكافحة العدوى والحد من الأخطار التي قد تسببها داخل بيئة المستشفيات الجامعية.


أشاد الدكتور "مصطفى عبد النبي" بمجهودات وحدة مكافحة العدوى داخل مستشفيات، وفرقها الطبية المنتشرة بجميع المستشفيات الجامعية، والتي تعد من أهم الوحدات وخاصة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا بأن الوحدة تسير على رؤية الجامعة التي تستهدف من خلالها التوعية، وتقديم التدريبات الدورية لأطقمها الطبية والتمريضية وللعاملين وتوعيتهم بالطرق الحديثة لمكافحة العدوى، ورصد الظواهر السلبية، وحماية المرضى والزوار والعاملين في المجال الصحي من خطر انتقال العدوى، والوصول إلى أقل نسبة ممكنة لعدوى المنشآت الصحية، وذلك من خلال تطبيق سياسات مكافحة العدوى وجعلها جزء لا يتجزأ من الممارسة الصحية اليومية.


وأوضح الدكتور "أيمن حسانين"، أن فعاليات اليوم العلمي استهدفت أطباء وتمريض مكافحة العدوى، وأطباء الجراحات والرعاية المركزية والباطنة بأقسامها، ومشرفي الأقسام المختلفة، ومسئولي وفني التعقيم بالمستشفيات، مؤكدًا بأن اليوم العلمي سُلط الضوء خلاله على دور فرق مكافحة العدوى وعملها في متابعة وتنفيذ الإجراءات، وتوضيح طرق التعقيم بالأقسام المتخصصة مثل مناظير الجهاز الهضمي، وحدات الغسيل الكلوي، وبالعمليات الجراحية، وأهمية دور ترصد العدوى، بما يؤدي إلى تقديم خدمة صحية آمنة تحقق أعلى نسب شفاء وأقل معدلات بقاء للمرضي داخل المستشفيات.


ومن جانبه، أكد الدكتور "أحمد فتحي ماضي"، أن أجندة المؤتمر العلمي تضمنت، محاضرات عن: " معايير مكافحة العدوى ومنع انتشارها من الهيئة المصرية للاعتماد والوقاية الصحية"، ومحاضرة عن "التعقيم المركزي"، و"الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لمكافحة العدوى"، و"التعقيم بوحدة الغسيل الكلوي"، ومحاضرات أخرى عن "الفطر الأسود"، و"سياسات مكافحة العدوى داخل وحدة المناظير"، واختتم اليوم العلمي بتقديم التوصيات.

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديداً لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة أمير شاهين بكسر في الركبة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

منذ ساعة و 6 دقيقة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 8 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يومين

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:41 ص

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

08:25 ص

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس