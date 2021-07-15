آرسنال يقترب من الإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي آرسنال اقترب من حسم ثاني صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





ويستعد أرسنال لضم ألبرت سامبي لوكونجا لاعب وسط نادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح آرسنال بالفعل في التعاقد مع نونو تافاريس قادمًا من بنفيكا الذين يستهدفون الآن التعاقد مع لاعب وسط جديد لكي يكون شريكًا لتوماس بارتي.

وبات لوكونجا هو اللاعب القريب من شغل هذا الدور حيث أكد باتريك بيرجر الصحافي بشبكة ’’سبورت 1’’ أن البلجيكي موجود في لندن اليوم للخضوع للفحص الطبي قبل انتقاله للفريق.