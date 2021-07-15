ميدنة العبور الجديدة: افتتاح المركز الطبي على مساحة 155م٢

أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن افتتاح المركز الطبي بحي الحرية بالمدينة، المكون من ثلاثة أدوار على مساحة 1500 م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 20 مليون جنيه لخدمة قاطني الحي والمناطق المجاورة.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه عقب الافتتاح تم تفقد المركز الطبي، وذلك بحضور الدكتورة نجلاء مهدي، مدير الرعاية الصحية بالقليوبية، ومسئولي الإدارة الصحية بالعبور، والأطباء المسئولين عن العيادات والمعمل والصيدلية، ومسئولي الجهاز.

وأكد أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الجهاز بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والوزارات لتشغيل المباني الخدمية بالمدينة، لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطني المدينة.