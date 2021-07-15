محافظ القاهرة يفتتح المركز التكنولوجي بحي الزيتون

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير حي الزيتون والمركز التكنولوجي الخاص به في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية .



وأكد محافظ القاهرة أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.



وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الالكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة ، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين ، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.



وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت ، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .



شهد الافتتاح د. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس حى الزيتون .