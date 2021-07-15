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عبر هذا الرابط.. اتبع هذه الخطوات لسهولة تجديد رخصة القيادة من المنزل

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
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هناك العديد من الإجراءات التي يجب على قائدي المركبات اتباعها عند القيام بتجديد رخصة القيادة في المنزل بدلا من الذهاب لوحدات المرور والحفاظ على أنفسهم من تفشي فيروس كورونا وتخفيف الزحام:
 
- الدخول على هذا الرابط ((((هنا))))

- الموافقة على الشروط والأحكام​

- اختيار رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​ .

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني ​​.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين ام انه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

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