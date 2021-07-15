فتح المجازر والكشف على الذبائح بالمجان للمواطنين بالجيزة



كما أعلن المحافظ عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 / يوم والتي تساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وإنقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة.



وخلال المجلس إطلع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية على الوضع الحالى للتعامل مع جائحة كورونا بالمحافظة والذى أكد أن المنحنى الوبائى إنخفض بشكل ملحوظ بالمحافظة حيث تم الإكتفاء بـــ4 مستشفيات لعزل حالات كورونا فقط بدلاً من 23 مستشفي عزل فى السابق كما أن نسب الإشغال لغرف العناية لا يتعدى 29% لافتاً أنه تم تطعيم 310 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا والفترة المقبلة سوف تشهد إرتفاع فى أعداد المتلقين للقاحات وذلك من خلال التنسيق الدورى مع وزارة الصحة فى ذلك الشأن وطالب المواطنين بضرورة الإستمرار فى إتخاذ الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا وفى مقدمتها ضرورة البعد بين التجمعات خاصة بالشواطىء والمتنزهات العامه لمنع أى إنتكاسات فى هذا الشأن .







ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك للوقوف على الإستعدادت النهائية لكافة المديريات الخدمية والأحياء والمراكز لإستقبال عيد الأضحى المبارك إلى جانب إستعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تقديمها على أكمل وجه .وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز برفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكيد على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الأجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .ووجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لموجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي .كما وجه المحافظ بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال أجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف والتعامل الفورى معها وإتخاذ الإجراءات القانونية .وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بالتأكد من جاهزية كافة المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامه لحومها وذلك بدون مقابل والتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والأحياء والمراكز لتمشيط الأسواق من السلع الفاسدة.وخلال الإجتماع أكد محافظ الجيزة حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يحقق السيولة بكافة المحاور الرئيسية والعرضية لإستيعاب حجم الحركة المتوقعة فى ضوء الإستعداد لإفتتاح المتحف المصرى الكبير وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية خاصه من حيث الدراسة والتنفيذ مشيراً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد فتح محاور مرورية جدبدة تضاف لشبكة الطرق بالمحافظة .لافتاً أنه خلال شهر على الأكثر سوف يتم البدء فى تشغيل محور محمد أنور السادات ( ترسا ) بالكامل حيث تم الإنتهاء من 95% من الأعمال ليكون المحور البديل لشارع الأهرام والذى وصلت تكلفتة بالكامل إلى 3 مليار جنية .مشيراً أن النجاح الذى تحقق فى إنجاز الخطة الإستثمارية للعام المالى 2020/ 2021 يعد إنطلاقه لإستكمال منظومة النجاح بالخطة الجديدة للعام المالى 2021 / 2022 والتى تم طرح مشروعاتها خلال الشهر الحالى لسرعة الإنتهاء منها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الإستفادة للمواطنين مشدداً على الجهاز التنفيذى بعدم التعامل مع الشركات التى تم رصد ملاحظات فى تنفيذ الأعمال المسنده إليهم أو غير الجادة فى مواعيد التسليم .وكلف المحافظ بالتنسيق الجيد مع أجهزة المرافق لسرعة الإنتهاء من أى أعمال إحلال وتجديد وتغير وصيانة للشبكات والخطوط والكابلات الخاصه بهم بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية مؤكداً أنه من غير المسموح تنفيذ أى أعمال بالشوارع بعد رصفها حفاظاً على المال العام والإستثمارات التى تم ضخها بالمشروع.