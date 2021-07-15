Advertisements

عيد الأضحى 2021.. طريقة تحضير حشوات الكحك

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
Advertisements
المقادير
- لحشوة التمر :
التمر : 1 كيلو (منزوع الأنوية، والمنقوع في الماء الساخن، والمجفف)
القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة / اختياري)
هيل : نصف ملعقة صغيرة (اختياري)

- لحشوة الفستق :
فستق : نصف كيلو (مفروم)
سكر : نصف كوب
ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة (اختياري)
السمنة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)

- لحشوة الجوز :
الجوز : نصف كيلو (مفروم)
سكر : نصف كوب
ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة (اختياري)
السمنة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)
القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة / اختياري)

طريقة التحضير
لتحضير حشوة التمر: 
تخلط المكونات معاً بوساطة اليدين المعقمتين، حتّى تتحوّل إلى خليط شبيه بالصلصة ناعمة القوام. ثمّ، تشكّل الحشوة على هيئة كرات صغيرة ذات حجم يبلغ نصف حجم حبّة المعمول.

لتحضير حشوة الفستق: 
تخلط المكونات معاً، حتّى تصبح متجانسة.

لتحضير حشوة الجوز: 
تخلط المكونات معاً، حتّى تصبح متجانسة.

تحضير الكحك
- تؤخذ كمّية قليلة من العجينة، بوساطة الإبهام والسبابة والوسطى، مع محاولة تكويرها، فإذا لاحظ الطاهي أنّ العجينة جافّة، عليه أن يصب ربع الكوب من الزيت النباتي عليها، مع التقليب مراراً.
- تؤخذ كميّة من العجينة توازي حجم الكرة، فتمدّ على اليد، وتوضع كرة التمر في منتصفها، ثمّ تغلق العجينة، فترتب في القالب، مع الضغط عليها قليلاً. يطرق القالب الخشبي، حتّى تخرج منه حبة المعمول المحشية والمشكّلة.
- تطهى صينيّة المعمول في الفرن الساخن المضبوطة حرارته على 230 درجة مئويّة، وذلك في الرف الشبك الأوسط، لمدّة 12 دقيقة، حتّى ملاحظة تحول لونها إلى الذهبي المائل إلى البنّي. 
- تنقل الصينيّة إلى الرفّ العلوي، وتترك لنحو دقيقتين أو خمس منها.
- تخرج الصينيّة من الفرن، تترك لتبرد حتّى 15 دقيقة، قبل تقديم حبّات الكحك، منثوراً السكّر عليها.

أخبار تهمك

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 17 ساعة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

منذ ساعة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديداً لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

إصابة أمير شاهين بكسر في الركبة

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يومين

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:41 ص

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

08:25 ص

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس