عيد الأضحى 2021.. طريقة تحضير حشوات الكحك

المقادير

- لحشوة التمر :

التمر : 1 كيلو (منزوع الأنوية، والمنقوع في الماء الساخن، والمجفف)

القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة / اختياري)

هيل : نصف ملعقة صغيرة (اختياري)





- لحشوة الفستق :

فستق : نصف كيلو (مفروم)

سكر : نصف كوب

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة (اختياري)

السمنة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)





- لحشوة الجوز :

الجوز : نصف كيلو (مفروم)

سكر : نصف كوب

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة (اختياري)

السمنة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة / اختياري)





طريقة التحضير

لتحضير حشوة التمر:

تخلط المكونات معاً بوساطة اليدين المعقمتين، حتّى تتحوّل إلى خليط شبيه بالصلصة ناعمة القوام. ثمّ، تشكّل الحشوة على هيئة كرات صغيرة ذات حجم يبلغ نصف حجم حبّة المعمول.





لتحضير حشوة الفستق:

تخلط المكونات معاً، حتّى تصبح متجانسة.





لتحضير حشوة الجوز:

تخلط المكونات معاً، حتّى تصبح متجانسة.





تحضير الكحك

- تؤخذ كمّية قليلة من العجينة، بوساطة الإبهام والسبابة والوسطى، مع محاولة تكويرها، فإذا لاحظ الطاهي أنّ العجينة جافّة، عليه أن يصب ربع الكوب من الزيت النباتي عليها، مع التقليب مراراً.

- تؤخذ كميّة من العجينة توازي حجم الكرة، فتمدّ على اليد، وتوضع كرة التمر في منتصفها، ثمّ تغلق العجينة، فترتب في القالب، مع الضغط عليها قليلاً. يطرق القالب الخشبي، حتّى تخرج منه حبة المعمول المحشية والمشكّلة.

- تطهى صينيّة المعمول في الفرن الساخن المضبوطة حرارته على 230 درجة مئويّة، وذلك في الرف الشبك الأوسط، لمدّة 12 دقيقة، حتّى ملاحظة تحول لونها إلى الذهبي المائل إلى البنّي.

- تنقل الصينيّة إلى الرفّ العلوي، وتترك لنحو دقيقتين أو خمس منها.