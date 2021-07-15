الليلة..رامي جمال ضيف برنامج "أجمد 7" علي "نجوم أف.إم"



تستضيف الإعلامية جيهان عبد الله،الليلة في برنامجها "أجمد 7 الساعة 7"،الفنان رامى جمال، ويُذاع اللقاء عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، ومن المُقرر أن يتحدث خلال ذلك اللقاء عن ألبومه الجديد "ولسه".



وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه، وهي من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.



والجدير بالذكر أن رامي جمال طرح في عيد الفطر الماضي، أغنية "دقيقة واحدة"، وهي من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مابتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي.