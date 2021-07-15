عيد الأضحى 2021.. خطوات تحضير الغريبة المصرية على أصولها

المقادير

- الزبدة : 250 غراماً

- سكر البودرة : كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : 2 كوب

- فستق حلبي : حسب الحاجة (للتزيين)





طريقة التحضير

في وعاء، ضعي الزبدة، السكر، الملح والفانيليا واخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الدقيق تدريجياً واخلطي حتى تحصلي على عجينة طرية.

خذي كمية صغيرة من العجين، افرديها بواسطة أصابعك ثم لفيها وزينيها بحبة من الفستق الحلبي مع الضغط عليها قليلاً، وضعيها في صينية فرن مغلفة بورقة زبدة.

كرري هذه العملية حتى نفاذ الكمية.