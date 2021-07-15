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"اليورو" يبتعد عن ادني مستوي له في أكثر من ثلاث سنوات

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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ابتعد اليورو عن أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل الدولار يوم الخميس بعد تصريحات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي حدت من ارتفاع مؤخرا في عوائد سندات الخزانة.


قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي إن الاقتصاد الأمريكي "لا يزال بعيدا" عن المستويات التي أراد البنك المركزي رؤيتها قبل تقليص دعمه النقدي.


ومقابل الدولار، استقر اليورو عند 1.1831 دولار، منتعشا من أدنى مستوى له منذ أوائل أبريل نيسان عند 1.1772 دولار الذي سجله قبل شهادة باول في الجلسة السابقة.

 


وحقق الين الذي يعتبر ملاذا آمنا زيادة إلى حد كبير، وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 109.86 للدولار، وقريبا من ملامسة أعلى المستويات في عدة أشهر عند 129.91 لليورو.

 

وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7453 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي لما دون 70 سنتا وبلغ 0.6998 دولار.

 

ومقابل سلة كبيرة من العملات، استقر الدولار عند 92.41 على الرغم من استمرار التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

 

كما نزل الدولار الكندي يوم الخميس، وأسهم تراجع أسعار النفط في ذلك، على الرغم من تخفيف بنك كندا دعمه للسياسة يوم الأربعاء.

 

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