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بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع صفقة مدوية هذا الصيف.

 

ويرغب ليفربول في ضم لاعب خط وسط فريق إنتر الدولي الإيطالي نيكولو باريلا، خلال الميركاتو الحاي.

 

 

ووفقاً لصحيفة " La Repubblica " الإيطالية، فإن ليفربول يجهز عرضاً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، من أجل باريلا.

 

 

وأضاف المصدر أن باريلا صاحب الـ24 عاماً مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية على رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد بالإضافة الى برشلونة.

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