تعرف علي سعر الكيلو القائم للأضاحي من داخل سوق جزي الأسبوعي للمواشي بالمنوفية

شهد السوق الأسبوع بمحافظة المنوفية طرح كمية كبيرة من الأضاحى مما ساهم فى انخفاض الأسعار مع زيادة الإقبال على شراء الماشي، ويعد السوق الأسبوعى بقرية جزي أحد أكبر اسواق الماشية والعجول بالمنوفية



وعن أسواق الماشية والأغنام بمحافظة المنوفية لعرض أسعار الماشية والضأن، تعرص لكن جريدة الفجر، حركة البيع والشراء بالأسواق الأسبوعية بمحافظة المنوفيةومنها سوق قرية جزي بمركز منوف المنوفيه، وشهد السوق انخفاضا ملحوظا فى أسعار الأضاحى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وإقبال كبير من الأهالى لشراء أضحية العيد.



واكتظ السوق بالمشترين لشراء خراف العيد والعجول والأبقار، وتراوح سعر الكيلو القائم فى الماشية من53 جنيها حتى 67 جنيها، أما الأغنام يبدأ سعر الكيلو من 50 جنيها حتى 65 جنيها للكيلو للخروف، ويتم تحديد الأسعار وفقا للعرض والطلب.