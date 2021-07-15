بأمر من كارتيرون.. الزمالك يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل

يكثف مسئولو نادي الزمالك، مفاوضاتهم مع حسام حسن، مهاجم فريق سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبي، لضمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ويعاني فريق الزمالك من أزمة في مركز المهاجم منذ رحيل مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف فريق جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة، لمدة موسمين.

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، عن طلب الفرنسى كارتيرون المدير الفني للفريق، من اللجنة المؤقتة بالقلعة البيضاء، بالتعاقد مع حسام حسن، مهاجم سموحة.

وأشار المصدر إلى أن كارتيرون وضع حسام حسن، على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم الهجوم الأبيض فى الموسم الجديد؛ مع إمكانية إدخال مروان حمدى في صفقة تبادلية، وسداد قيمة مالية للنادى السكندرى للظفر بصفقة حسام حسن.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو القلعة البيضاء جلسة يوم السبت المقبل مع مسئولي سموحة للتفاوض على ضم حسام حسن.