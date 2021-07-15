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تعديل تعاقدات 241 من العاملين في المجلس الأعلى للآثار

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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وقع السيد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار صباح اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/١٥ العقود الوظيفية الجديدة على الباب الأول أجور لعدد ٢٤١ من المتعاقدين نقلًا من الباب السادس ممن تضمنتهم موافقتي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية الصادرة نهاية شهر يونيو ٢٠٢١م.

وأوضح أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه بذلك يكون المجلس قد انتهى تمامًا من ملف تعديل الشكل التعاقدي للمتعاقدين على الباب السادس بالمجلس الأعلى للآثار والبالغ عددهم ٤١٨٥ متعاقد.

وفي سياق متصل، تم تسليم مشروع تعيين مؤقتي المجلس الأعلى للآثار ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلًا إلى الباب الأول أجور بتاريخ ٢٠٢٠١٢٣٠ والبالغ عددهم ٢٩٠١ إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدًا لتثبيتهم على درجات مالية دائمة، وفي انتظار موافقة الجهاز حتى يتسنى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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وزير السياحة وزارة السياحة والاثار مصر المجلس الأعلى للآثار الاثار

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