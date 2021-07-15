188 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 188.3 مليونًا، حتى صباح اليوم الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.51 مليارات جرعة، وفقًا لبيانات موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وقد وصل إجمالي الإصابات إلى 188 مليونًا و361 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و58 ألف حالة.

و كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.51 مليارات من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين.