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محافظ القاهرة يسلم ٢٥ عروس أجهزة كهربائية وفساتين زفاف

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ٢٥ عروس من اليتيمات أجهزة كهربائية وفساتين زفاف في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني فى مشاركة الأسر من أبناء محافظة القاهرة فرحة زواج بناتهن، يأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستمرارًا لاحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى ١٠٥٢.



وهنأ محافظ القاهرة العرائس متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة معبرًا عن سعادته مشاركتهم هذا اليوم .
وأشاد محافظ القاهرة بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق خطط التنمية وهو ما يؤكد على قيم الترابط و التكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصرى .

شهد الحفل د . حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ، و أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

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