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ضبط 11 ألف شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط (11365) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11317) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (48) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.


تحرير (901) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (247) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1834) أرجيلة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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