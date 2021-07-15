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طعنته وتخلصت من جثته بـ"المنور".. لغز مقتل طفل بالقليوبية

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله، 6 سنوات، عقب خروجه للهو أمام مسكنهما.


تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل وإحدى جيرانها "ربة منزل" لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة لوالدة الطفل، فعقدت العزم على التخلص من نجلها إنتقامًا منها، وفـى سبيل ذلك قامت بإستدراج الطفل حال لهوه بالشارع للشقة سكنها بحجة شراء بعض المستلزمات لها، وفور دلوفه تعدت عليه بسلاح أبيض"سكين " مما أدى لوفاته، وعقب عودة نجليها للمنزل أخبرتهما بالواقعة، فقاما بالإشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور العقار سكنهم بإلقاء كمية من الأتربة عليه.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن مكان الجثة والأداة المستخدم في إرتكاب الواقعة.

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