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وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه سيتم نقل الخبرات المصرية في مجال الزراعة بإستخدام طرق الري الحديثة، لقطعة أرض بمساحة 1000 هكتار تابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية، في منطقة كينزونو بهضبة باتيكي بالعاصمة الكونغولية – كينشاسا، بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لوفد الخبراء المصريين المرافق لدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إن الهدف من زيارة قطعة الأرض، التعرف على متطلبات تطويرها باستخدام طرق الري الحديثة، مؤكدة أنه تم لقاء المزارعين والمسئولين عن المزرعة، والاتفاق على نقل الخبرات المصرية لهم في مجال الزراعة، باستخدام طرق الري الحديثة.

وكان قد وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة كينشاسا اليوم، في مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة، لافتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالكونغو الديمقراطية، والذي يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو، والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية، والفيضانات المفاجئة.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرًا عن إيمان مصر، بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، فى دولة الكونغو الشقيقة.
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية
وزارة الري تؤكد نقل خبرتها في مجال الزراعة باستخدام طرق الري الحديثة بالكونغو الديمقراطية

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