فتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار تنافسية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في المنيا



من جانبها، أعدت مديرية التموين خطة عمل لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن وطرحها بالمنافذ التسويقية (الشركة المصرية وجهاز الخدمة الوطنية وأسواق الاتحاد والشوادر ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وغيرها ) وبأسعار تنافسية خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى فتح منافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.



لحوم ضأن حي



وأعلنت المديرية عن طرح لحوم ضأن حي بسعر 65 جنيه للكيلو ولحوم ضأن مجمدة 95 جنيه للكيلو، وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ الوحدات المحلية، ولحوم بلدى مزارع القوات المسلحة 100 جنيه للكيلو وذلك بأفرع الشركة المصرية وكذلك طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 85 جنيها للكيلو و65 جنيها للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية وذلك بمنافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.



الأكثر كثافة سكانية



وتقوم المديرية بالتنسيق بين مسئولي الإدارات الفرعية وأقسام الرقابة ومباحث التموين بالإدارات مع مسئولي الأفرع في دفع منافذ التوزيع للوصول للقرى الأكثر كثافة سكانية واحتياجا بدائرة المحافظة عن طريق المنافذ المتحركة التابعة للقوات المسلحة والشركة المصرية وبإشراف الجهات الرقابية والمعنية من الطب البيطري والصحة.



كما تضمنت خطة المديرية الجانب الرقابي من خلال استمرار الحملات التفتيشية على التجار التموينيين ومتابعة أرصدة شركة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة المجازر وأماكن بيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومراقبة الأغذية والصحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والإشراف على عمليات نقل اللحوم المذبوحة من المجازر لاماكن التوزيع فى عربات مجلفنة ومغطاة ومراقبة ثلاجات حفظ اللحوم.





وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية التموين بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التموينية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري لمراقبة أماكن بيع كافة السلع التموينية والتأكد من صلاحية المعروض من سلع العيد والمواد الغذائية أمام المواطنين والاطمئنان من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك متابعة " الجمعيات الاستهلاكية " وفروع نصف الجملة في عرض اللحوم والسلع الضرورية وتوفير النقص في هذه السلع وتوفير السلع الرئيسية من السكر والدقيق والزيت.مديرية التموين