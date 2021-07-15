Advertisements

فتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار تنافسية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق في المنيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
كلينتون يسري
Advertisements

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية التموين بالتأكيد على توافر الخبز طوال أيام العيد وإعداد خطة عمل للمخابز وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التموينية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري لمراقبة أماكن بيع كافة السلع التموينية والتأكد من صلاحية المعروض من سلع العيد والمواد الغذائية أمام المواطنين والاطمئنان من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك متابعة " الجمعيات الاستهلاكية " وفروع نصف الجملة في عرض اللحوم والسلع الضرورية وتوفير النقص في هذه السلع وتوفير السلع الرئيسية من السكر والدقيق والزيت.

مديرية التموين

من جانبها، أعدت مديرية التموين خطة عمل لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن وطرحها بالمنافذ التسويقية (الشركة المصرية وجهاز الخدمة الوطنية وأسواق الاتحاد والشوادر ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وغيرها ) وبأسعار تنافسية خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى فتح منافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

لحوم ضأن حي

وأعلنت المديرية عن طرح لحوم ضأن حي بسعر 65 جنيه للكيلو ولحوم ضأن مجمدة 95 جنيه للكيلو، وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ الوحدات المحلية، ولحوم بلدى مزارع القوات المسلحة 100 جنيه للكيلو وذلك بأفرع الشركة المصرية وكذلك طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 85 جنيها للكيلو و65 جنيها للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية وذلك بمنافذ توزيع الوحدات المحلية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

الأكثر كثافة سكانية

وتقوم المديرية بالتنسيق بين مسئولي الإدارات الفرعية وأقسام الرقابة ومباحث التموين بالإدارات مع مسئولي الأفرع في دفع منافذ التوزيع للوصول للقرى الأكثر كثافة سكانية واحتياجا بدائرة المحافظة عن طريق المنافذ المتحركة التابعة للقوات المسلحة والشركة المصرية وبإشراف الجهات الرقابية والمعنية من الطب البيطري والصحة.

كما تضمنت خطة المديرية الجانب الرقابي من خلال استمرار الحملات التفتيشية على التجار التموينيين ومتابعة أرصدة شركة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة المجازر وأماكن بيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومراقبة الأغذية والصحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية، والإشراف على عمليات نقل اللحوم المذبوحة من المجازر لاماكن التوزيع فى عربات مجلفنة ومغطاة ومراقبة ثلاجات حفظ اللحوم.

أخبار تهمك

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 17 ساعة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 18 ساعة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 13 ساعة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديداً لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعة

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

منذ أقل من ساعة

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:51 ص

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

11:59 ص

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

12:00 م

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس