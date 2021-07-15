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نيللي كريم في عمل جديد من إخراج بيتر ميمي
الخميس 15/يوليو/2021 - 12:14 م
آيه عبد العزيز
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أعلنت الفنانة نيللي كريم عن تعاقدها على عمل جديد مع المخرج بيتر ميمي بعد تعاونها معه من قبل في فيلم " كزابلانكا"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت نيللي كريم صورة لها برفقة المخرج بيتر ميمي، وعلقت عليها قائلة:" انتظروا قريباً..سيلفي مع بيتر ميمي".
يشار إلى أن أخر اعمال نيللي كريم في رمضان الماضي مسلسل "ضد الكسر"، والذي شارك فيه محمد فراج ونهم تارا عماد، حمزة العيلي، مصطفى درويش، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.
نشرت نيللي كريم صورة لها برفقة المخرج بيتر ميمي، وعلقت عليها قائلة:" انتظروا قريباً..سيلفي مع بيتر ميمي".
يشار إلى أن أخر اعمال نيللي كريم في رمضان الماضي مسلسل "ضد الكسر"، والذي شارك فيه محمد فراج ونهم تارا عماد، حمزة العيلي، مصطفى درويش، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.
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