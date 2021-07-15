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لترويجه مقاطع إباحية.. بلاغ يطالب بمحاكمة أحد مشاهير التيك توك

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هدير حمزة _ مروة هيكل
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تقدم أشرف فرحات المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد المدعو سعودى سالم _أحد مشاهير التيك توك_ عما يقدمه من بث مقاطع مصورة صوت وصورة تحوى جميعها انحلال اخلاقي وترويج لالفاظ خارجة وايحاءات جنسية صريحة مخالفًا بذلك القوانين.

وطالب"فرحات"في بلاغه بسرعة ضبطة واحضارة والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة استنادا الى القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى مادتى 25 و26.


وقال "فرحات"في بلاغه، نحن في دولة قانون فأننا من خلال احترام القوانين المصرية وما استحدث منها لمواجهة تلك الجرائم التي ترتكب عبر تلك الوسائل واستنادا الى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ((لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. )).

وتابع المحامي، المشكو في حقه يظهر في مقاطع صوتيه ومرئية ويتلفظ بافظع الالفاظ وينشر فيديوهات مخلة وخادشه للحياء العام.


لترويجه مقاطع إباحية.. بلاغ يطالب بمحاكمة أحد مشاهير التيك توك

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