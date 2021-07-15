عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل نهائي إفريقيا

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق، جاهز تماما للمشاركة في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني، ولا يعاني من أي إصابات.

وقال أبوعبلة إن «بواليا»، شارك في المران الأول للأهلي، الذي أقيم أمس على ملعب «كهرماء» دون أن يشعر بأي آلام ليؤكد جاهزيته تماماً للمباريات حال رغبة الجهاز الفني في ذلك.

وأكد أبو عبلة أن بواليا انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية، وبعدما تأكد جاهزيته للتدريبات شارك في مران الأمس دون مشاكل طبية.

وكان بواليا كان قد خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الثاني اليوم بالمغرب، على ملعب كهرماء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.