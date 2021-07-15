Advertisements

عاجل.. الأهلي يكشف حقيقة إصابة نجم الفريق قبل نهائي إفريقيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق، جاهز تماما للمشاركة في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني، ولا يعاني من أي إصابات.

 

وقال أبوعبلة إن «بواليا»، شارك في المران الأول للأهلي، الذي أقيم أمس على ملعب «كهرماء» دون أن يشعر بأي آلام ليؤكد جاهزيته تماماً للمباريات حال رغبة الجهاز الفني في ذلك.

 

وأكد أبو عبلة أن بواليا انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي  خلال الفترة الماضية، وبعدما تأكد جاهزيته للتدريبات شارك في مران الأمس دون مشاكل طبية.

وكان بواليا كان قد خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

 

ويخوض فريق الأهلي مرانه الثاني اليوم بالمغرب، على ملعب كهرماء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 18 ساعة

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديداً لضم نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعة

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 13 ساعة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

منذ أقل من ساعة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:51 ص

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

11:59 ص

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

12:00 م

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس