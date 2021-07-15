محافظ الإسكندرية: الانتهاء من 60٪ من أعمال تطوير طريق مصطفي كامل



قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من 60٪ من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من طريق مصطفي كامل الرئيسي بنطاق أحياء المنتزة أول وثان.



وأكد أنه تم التشديد علي جميع الجهات المعنية بالإسراع في استكمال باقي الأعمال بالطريق.



وأشار المحافظ أنه في إستجابة سريعة لشكاوي المواطنين تم إطلاق أعمال التطوير بالطريق والذي يعد طريق حيوي يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، ولم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عام، مشيرًا إلي أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية المحافظة للبدء في أعمال التنفيذ.



علي الصعيد ذاته؛ قال الشريف إنه تم الإنتهاء من 96٪ من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بتكلفة 42 مليون جنيه وعدد 50 شارع علي مستوي أحياء المحافظة.





وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات.



فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية.



من جانبها؛ أوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، أنه الأعمال المنتهية بطريق مصطفي كامل شملت؛ الإنتهاء من توسعة الطريق بالكامل، وعمل باركات "أماكن إنتظار سيارات" جانبية، وتشجير الجزيرة الوسطي، وتركيب بلاط انترلوك، والإنتهاء من سفلتة ورفع كفاءة كيلو ونصف من الطريق، وجاري العمل علي تخطيط الطريق واستكمال باقي الأعمال.