حياة كريمة: 18.4 مليون مواطن عدد المستفيدين من المرحلة الثانية من المبادرة

أكد أحمد سعيد، مسؤول الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تستهدف تطوير البنية التحتية والصحة وما يربتط بها من خدمات صحية ورفع كفاءة الوحدات الصحية مثل المسشتفيات المركزية وغيرها من المؤسسات، وكهرباء، ومياه، وصرف صحي، ورصف الطرق بين الطرق وبعضها والمراكز وبعضها.





وأضاف "سعيد"، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، أن المرحلة الثانية التي نعمل فيها حاليا تستهدف 51 مركزا على مستوى 20 محافظة، وعدد المواطنين المستفيدين من هذه المحافظات يبلغ نحو 18.4 مليون مواطن، ونأمل أن ننجز هذه الأعمال في أقرب وقت.





وتابع مسؤول الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة، "نعمل بالتشارك مع كل الجهات المعنية مثل التضامن والتخطيط والتنمية المحلية، وبدأنا في مبادرة سكن كريم، لتوفير السكن الذي يستحقه المواطن المصري في الريف، فبدأنا في رصد الاحتياجات والوضع العام لكل بيت ومنزل صغير في كل قرية، وتشارك معنا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمجهود عظيم.



